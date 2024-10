Samp battuta dal Parma, saluta la Coppa Italia Primavera

Il tabellino della sfida tra blucerchiati e gialloblù, trentaduesimo della Coppa Italia Primavera.

Sampdoria 1

Parma 2

Reti: p.t. 25′ Nwajei, 42′ Patrignani; s.t. 31′ Plicco.

Sampdoria (3-5-2): Ceppi; D’Amore, Malanca (33′ s.t. Cavallaro), Zeqiraj; Ovalle Santos, Papasergio, Patrignani, Casalino (15′ s.t. Gomes), Giolfo (37′ s.t. Ofoma); Sava (15′ s.t. Ntanda), Bacic (15′ s.t. Leonardi).

A disposizione: Scardigno, Gioannini, Trevisan, Valisena, Genovese, Rossello.

Allenatore: Lupi.

Parma (4-3-3): Moretta; Conde, Coulibaly (20′ s.t. D’Intino), Drobnic, Castaldo (20′ s.t. Elia); Vranici, Cozzolino (20′ s.t. Brekalo), Konate (39′ s.t. Terrnava); Cardinali, Nwajei, Gemello (20′ s.t. Plicco).

A disposizione: Astaldi, Fatu, Mena, Marchesini, Sartori, Nardozi.

Allenatore: Corrent.

Arbitro: Mbei di Cuneo.

Assistenti: El Filali di Alessandria e Caldarola di Asti.

Note: espulso al 48′ s.t. Cardinali per gioco scorretto; ammoniti al 46′ p.t. Konate, al 37′ s.t. Ntanda per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.