Torneo di Natale: De Sario e Greco convocati dall’Italia Under 15

Doppia chiamata azzurra per l’Academy blucerchiata. Samuele De Sario e Valerio Greco sono stati infatti convocati dal tecnico federale Enrico Battisti per il Torneo di Natale che l’Italia Under 15 organizza presso il centro tecnico “Novarello” di Granozzo con Monticello (Novara) da giovedì 21 a domenica 24 novembre.