Momento no per la Samp Primavera, l’Hellas vince di misura

Il tabellino della sfida tra gialloblù e blucerchiati, 13.a giornata del campionato Primavera 1.

Hellas Verona 2

Sampdoria 1

Reti: s.t. 7′ Vermesan, 31′ Bacic, 37′ Ajayi.

Hellas Verona (3-5-2): Magro; Nwanege, Kurti, Corradi; Agbonifo (41′ s.t. Pavanati), Szimionas, Peci (25′ s.t. Scharner), Cisse (41′ s.t. Monticelli), De Battisti (25′ s.t. Barry); Ajayi (46′ s.t. Stella), Vermesan.

A disposizione: Zouaghi, Popovic, Casagrande, Jablonski, Fagoni, Devoti.

Allenatore: Sammarco.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Papasergio, D’Amore, Malanca (35′ s.t. Sava), Ovalle Santos; Boiro Balde (35′ p.t. Valisena), Patrignani, Casalino (35′ s.t. Giolfo); Ofoma (11′ s.t. Zeqiraj), Bacic, Bjorkman (35′ s.t. Forte).

A disposizione: Ceppi, Quochi, Genovese, Porzi.

Allenatore: Di Benedetto.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Assistenti: Morotti di Bergamo e Macchi di Gallarate.

Note: espulso al 9′ s.t. Papasergio per doppia ammonizione; ammonito al 34′ s.t. Peci per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.