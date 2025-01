La Sampdoria Primavera non punge, tris del Sassuolo al “Ricci”

Il tabellino della sfida tra neroverdi e blucerchiati, 18.a giornata del campionato Primavera 1.

Sassuolo 3

Sampdoria 0

Reti: p.t. 25′ Knezovic rig.; s.t. 10′ Knezovic, 30′ Leone

Sassuolo (4-3-1-2): Scacchetti; Parlato (41′ s.t. Bolondi), G. Benvenuto, Di Bitonto, T. Benvenuti; Leone, Lopes, Weiss (33′ s.t. Seminari); Bruno (41′ s.t. Negri); Moriano (21′ s.t. Vedovati), Knezovic (33′ s.t. Minta).

A disposizione: Nyarko, Vigano, Daldum, Tomsa, Sibilano, Mussini.

Allenatore: Bigica.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Paganotti, D’Amore, Zeqiraj (33′ s.t. Cavallaro), Ovalle Santos; Giolfo (12′ s.t. Patrignani), Casalino, Papasergio (24′ s.t. Bjorkman); Forte (12′ s.t. Diagne), Bacic, Ntanda.

A disposizione: Ceppi, Valisena, Chiesa, Rossello.

Allenatore: Di Benedetto.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Assistenti: Nechita di Lecco e Galigani di Sondrio.

Note: ammoniti al 21′ p.t. Giolfo, al 32′ p.t. Papasergio, al 44′ p.t. Weiss per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 3′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in non perfette condizioni.