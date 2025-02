Paratici risponde a El Biache, pari a Empoli per la Samp Primavera

Il tabellino della sfida tra azzurri e blucerchiati, 26.a giornata del campionato Primavera 1.

Empoli 1

Sampdoria 1

Reti: s.t. 12′ El Biache, 23′ Paratici.

Empoli (3-5-2): Seghetti; Rugani, Falcusan, Mannelli; Lauricella (33′ s.t. Moray), Trdan, Chiucchiuini (14′ s.t. Huqi), Bacci, El Biache; Bryan (42′ s.t. Scienza), Popov (14′ s.t. Monaco).

A disposizione: Versari, Asmussen, Barsotti, Di Leva, Baud Banaga, Antonini, Tordiglione.

Allenatore: Filippeschi.

Sampdoria (4-4-1-1): Scardigno; Gomes (14′ s.t. Murati), Papasergio, Dimitrov, Ovalle Santos; Boiro Balde (14′ s.t. Paratici), Casalino, Patrignani, Nhaga; Forte (48′ s.t. Giolfo); Ntanda.

A disposizione: Tomasella, D’Amore, Cavallaro, Fisher, Paganotti, Fosu, Valenza.

Allenatore: Lupi.

Arbitro: Pacella di Roma 2.

Assistenti: Pistarelli di Fermo e Bracaccini di Macerata.

Note: ammoniti al 31′ p.t. Dimitrov, al 33′ s.t. , al 41′ s.t. Forte per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 120 circa; terreno di gioco non in perfette condizioni.