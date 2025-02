Primavera 1: anticipi e posticipi dalla 28.a alla 30.a giornata

La Lega Serie A ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 28.a alla 30.a giornata del campionato Primavera 1 2024/25.

28.a Sampdoria vs Cesena (domenica 2 marzo 2025, ore 13.00)

29.a Bologna vs Sampdoria (domenica 9 marzo 2025, ore 13.00)

30.a Sampdoria vs Cremonese (sabato 15 marzo 2025, ore 15.00)