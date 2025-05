Academy: successi di U13 e U8 al “Paratici” e all'”Angelo Rosso”

Un altro weekend positivo per l’Academy blucerchiata che ha portato in bacheca due trofei prestigiosi in altrettanti tornei disputati.

U13. Dopo essersi aggiudicati la 20.a edizione del “Città di Montecatini Terme”, i blucerchiati di Alessio Ambrosi mettono in bacheca il “Memorial Luciano Paratici”, superando per 4-0 il Piacenza e di misura (1-0) la Juventus sul prato del “Fratelli Curtoni” di Borgonovo (Piacenza).

U8. Vittoria prestigiosa anche per i più piccini di casa Samp, l’U8 di Gabriele Armani. Sul sintetico dello “Strinati” di Genova, i baby blucerchiati si sono classificati sul gradino più alto del podio del Torneo “Angelo Rosso”, organizzato dalla società dilettantistica Angelo Baiardo.