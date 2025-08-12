Primavera 2 2025/26: il calendario della Sampdoria nel Girone A
La Lega Serie B ha comunicato il calendario del campionato Primavera 2 2025/26. A seguire il cammino che dovrà affrontare la Sampdoria nel Girone A.
1.a Sampdoria vs Venezia (13 settembre 2025)
2.a Vicenza vs Sampdoria (20 settembre 2025)
3.a Sampdoria vs Udinese (27 settembre 2025)
4.a Cittadella vs Sampdoria (4 ottobre 2025)
5.a Padova vs Sampdoria (18 ottobre 2025)
6.a Sampdoria vs Union Brescia (25 ottobre 2025)
7.a Albinoleffe vs Sampdoria (1° novembre 2025)
8.a Sampdoria vs Südtirol (8 novembre 2025)
9.a Como vs Sampdoria (22 novembre 2025)
10.a Sampdoria vs Renate (29 novembre 2025)
11.a Sampdoria vs Lecco (6 dicembre 2025)
12.a Reggiana vs Sampdoria (13 dicembre 2025)
13.a Sampdoria vs Modena (20 dicembre 2025)
14.a Pro Vercelli vs Sampdoria (10 gennaio 2026)
15.a Sampdoria vs Virtus Entella (17 gennaio 2026)
16.a Venezia vs Sampdoria (24 gennaio 2026)
17.a Sampdoria vs Cittadella (31 gennaio 2026)
18.a Südtirol vs Sampdoria (7 febbraio 2026)
19.a Renate vs Sampdoria (14 febbraio 2026)
20.a Sampdoria vs Albinoleffe (21 febbraio 2026)
21.a Union Brescia vs Sampdoria (28 febbraio 2026)
22.a Sampdoria vs Vicenza (7 marzo 2026)
23.a Udinese vs Sampdoria (14 marzo 2026)
24.a Sampdoria vs Como (21 marzo 2o26)
25.a Virtus Entella vs Sampdoria (4 aprile 2026)
26.a Sampdoria vs Reggiana (11 aprile 2026)
27.a Sampdoria vs Padova (18 aprile 2026)
28.a Modena vs Sampdoria (25 aprile 2026)
29.a Sampdoria vs Pro Vercelli (2 maggio 2026)
30.a Lecco vs Sampdoria (9 maggio 2026)