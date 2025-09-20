U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Basta una rete al Vicenza, Samp Primavera sconfitta di misura

Sconfitta di misura per la Sampdoria di Pedone, superata 1-0 dal Vicenza al “Socche” di Isola Vicentina. A decidere l’incontro in favore dei biancorossi di Belardinelli è la rete realizzata al 35′ da Picardi. Inutile la reazione del secondo tempo: i blucerchiati non riscono a sfondare il muro dei padroni di casa e incassano la prima sconfitta nel Primavera 2.

