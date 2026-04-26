Cinquina blucerchiata sulla Juve, Sampdoria U17 ai playoff

Impresa per la Sampdoria di Felice Tufano. Sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco, i baby blucerchiati superano 5-2 la Juventus e – complice la sconfitta del Parma nel derby emiliano con il Sassuolo (2-4) – staccano il pass per i playoff che assegnano lo Scudetto. Già al 4′ Angotti sblocca la contesa ma al 17′ Przytarski pareggia momentaneamente i conti. Con una manovra avvolgente e un gioco spumeggiante però mettiamo in ghiaccio il risultato grazie alle reti di Michelis (30′), Pistone (33′) e ancora Angotti (36′) che realizza la personale doppietta e ci permette di andare al riposo all’intervallo sul parziale di 4-1. La musica non cambia nel secondo tempo e al 6′ è Costantino a firmare la cinquina doriana, rendendo di fatto inutile il secondo gol bianconero di Carfora al minuto 17. Un traguardo impronosticabile ad inizio stagione, che rende merito al lavoro svolto da mister Tufano e dai suoi ragazzi.