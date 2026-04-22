Academy: Viscidi incontra i tecnici delle giovanili a Bogliasco

Prosegue il percorso di crescita e aggiornamento promosso dall’Academy dell’U.C. Sampdoria, guidata da Christian Puggioni. Un progetto strutturato – condiviso dal CEO Football Jesper Fredberg, dal direttore sportivo Andrea Mancini e dal coordinatore dell’Area Tecnica Giovanni Invernizzi – e avviato nel corso della stagione con l’obiettivo di arricchire le competenze di tutti gli staff. Presso Casa Samp e il centro sportivo “Mugnaini”, il club ha avuto il piacere di ospitare Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili e dell’area match analysis della FIGC.

Idea. Forte di una lunga esperienza maturata tra vivai e prime squadre nei principali campionati italiani, Viscidi ha condiviso con i presenti il proprio bagaglio di conoscenze, offrendo spunti concreti e approfondimenti sulla sua idea di calcio. L’incontro si è sviluppato attraverso esempi pratici e l’analisi di brevi filmati, favorendo un clima di confronto e riflessione. L’appuntamento ha riscosso partecipazione e interesse, confermandosi un momento di formazione prezioso per tutti i tecnici dell’Academy blucerchiata, sempre più orientata verso l’eccellenza e la crescita continua.