U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 27.a giornata: Sampdoria-Padova 2-1

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 25.a giornata: Carrarese-Sampdoria 0-3

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 26.a giornata: Sampdoria-Juventus 4-1

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 26.a giornata: Sampdoria-Juventus 1-2

altre news

Pisani e Murati a segno, la Samp Primavera torna a sorridere

Pisani e Murati a segno, la Samp Primavera torna a sorridere

18 Aprile 2026 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

16 Aprile 2026 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

12 Aprile 2026 Academy