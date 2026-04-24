Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 25 e domenica 26 aprile 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 28.a giornata: Modena-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Vicini” di Savignano sul Panaro, Modena)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 26.a giornata: Sampdoria-Juventus (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Amichevole: Sampdoria-Bogliasco (sabato ore 12.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Sampdoria-Fossano (sabato ore 17.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Riposo
U13 (all. Luca Laudisi)
Amichevole: Sampdoria-Pergolettese (sabato ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Amichevole: Sampdoria-Piacenza (sabato ore 17.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
Torneo “Spring Cup” (domenica, campo sportivo “Borel” di Finale Ligure, Savona)
U11 (all. Gabriele Armani)
Torneo “Future G.T.” (sabato e domenica, Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, Pistoia)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Torneo “Barisone” (sabato, campo sportivo “Ruffinengo” di Legino, Savona)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Torneo “Angelo Rosso” (sabato, campo sportivo “Strinati” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Torneo “Primavera” (sabato, campo sportivo “Corrent” di Carcare, Savona)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Riposo
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 22.a giornata: Sampdoria-Juventus (sabato ore 12.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Torneo “Angelo Rosso” (sabato, campo sportivo “Strinati” di Genova)
Campionato, 21.a giornata: Sestri Levante-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Canepa” di Sestri Levante, Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Memorial “Soresini-Martinelli” (domenica, campo sportivo “Olivieri” di Ronco Scrivia, Genova)