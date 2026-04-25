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Trasferta amara per la Samp Primavera, al “Vicini” esulta il Modena

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Trasferta amara per la Samp Primavera, al “Vicini” esulta il Modena

Trasferta amara per la Sampdoria allenata da Pedone, sconfitta di misura (1-0) dal Modena al “Vicini” di Savignano sul Panaro. Decisiva la rete realizzata al 13′ da Diarra, che ha permesso ai gialloblù di sbloccare la contesa e mettere la gara sui binari giusti già nella prima frazione. Nonostante la reazione doriana nella seconda parte di gara, il risultato non cambia più.

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