Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 20 e domenica 21 settembre.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 2.a giornata: Vicenza-Sampdoria  1-0

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 4.a giornata: Virtus Entella-Sampdoria 5-2

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 2.a giornata: Spezia-Sampdoria  1-2

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 2.a giornata: Spezia-Sampdoria 4-4

