U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 4 e domenica 4 settembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 4.a giornata: Cittadella-Sampdoria 1-0

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Reggiana 5-2

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 4.a giornata: Reggiana-Sampdoria 3-2

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 4.a giornata: Reggiana-Sampdoria 3-1

altre news

Trasferta amara per la Samp Primavera, basta un gol al Cittadella

Trasferta amara per la Samp Primavera, basta un gol al Cittadella

4 Ottobre 2025 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

3 Ottobre 2025 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

29 Settembre 2025 Academy