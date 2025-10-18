U.C. Sampdoria Sampdoria logo

La Samp Primavera esulta, Padova superato a domicilio

Torna a sorridere la Sampdoria Primavera di mister Pedone che all'”Appiani” di Padova supera con un netto 2-0 i parietà locali, grazie alle reti realizzate al 14′ da Papasergio e al 17′ da Amarandei. Ininfluente ai fini del risultato finale l’espulsione all’85’ del subentrato Piazza.

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

17 Ottobre 2025 Academy
Puggioni: «Identità e territorio, l’Academy riparta dai nostri valori»

15 Ottobre 2025 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

13 Ottobre 2025 Academy