Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
l programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 6.a giornata: Sampdoria-Union Brescia (sabato ore 11.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 8.a giornata: Parma-Sampdoria (domenica ore 15.30, campo sportivo “Mutti” di Collecchio, Parma)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo
U15 (all. Nicolò Buono)
Riposo
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 4.a giornata: Sampdoria-Pisa (sabato ore 17.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Pisa (sabato ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Sestrese Borzoli (domenica ore 9.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Voltrese Vultur (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” C di Serra Riccò, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Nuova Oregina (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” B di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Arenzano (domenica ore 11.30, campo sportivo “Negrotto” B di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Nuova Oregina (domenica ore 11.30, campo sportivo “Negrotto” C di Serra Riccò, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 4.a giornata: Voltrese-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “San Carlo” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 3.a giornata: Sampdoria-Polis Genova (sabato ore 11.00, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 3.a giornata: Polis Genova-Sampdoria (sabato ore 13.00, campo sportivo “Carlini” di Genova)
Campionato, 2.a giornata: Genoa-Sampdoria (sabato ore 14.00, campo sportivo “Sorriso Francescano” A di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Vallescrivia (sabato ore 11.00, campo sportivo “Boero” a 5 di Genova)