Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 6.a giornata: Sampdoria-Union Brescia 0-1

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 8.a giornata: Parma-Sampdoria 3-1

U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo

U15 (all. Nicolò Buono)
Riposo

