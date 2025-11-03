U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 1° e domenica 2 novembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 7.a giornata: Albinoleffe-Sampdoria 0-6

U17 (all. Felice Tufano)
Riposo

U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 7.a giornata: Cesena-Sampdoria 2-0

