Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Lecco (sabato ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Carrarese (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 11.a giornata: Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Mapei Football Center” di Sassuolo, Modena)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 11.a giornata: Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 14.00, campo sportivo “Zanti” di San Michele, Modena)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 9.a giornata: Sampdoria-Genoa (sabato ore 11.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Torneo 105° Anniversario Barcanova (lunedì, campo sportivo “Barcanova” di Torino)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Superba (sabato ore 10.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 8.a giornata: Rabona Via Acciaio-Sampdoria (sabato ore 9.30, campo sportivo “Sorriso Francescano” di Genova)
Torneo “Anpi 8 dicembre” (lunedì, campo sportivo “XXV Aprile” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 8.a giornata: Praese-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Baciccia Ferrando” di Genova)
Torneo 105° Anniversario Barcanova (lunedì, campo sportivo “Barcanova” di Torino)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 8.a giornata: Molassana-Sampdoria (sabato ore 14.00, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 8.a giornata: Vecchio Castagna-Sampdoria (sabato ore 9.30, campo sportivo “Estoril” di Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
8° Trofeo Caroli Hotels (da giovedì 4 a domenica 7, “Heffort Sport Village” di Parabita, Lecce)
Campionato, 10.a giornata: Sampdoria-Sampierdarenese (sabato ore 9.30, campo sportivo “Boero” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 9.a giornata: Sant’Eusebio-Sampdoria (domenica ore 9.30, campo sportivo “Sant’Eusebio Stadium” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Genova Calcio (sabato ore 16.30, campo sportivo “Boero” di Genova)
7° Tower Cup (lunedì, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Allenamento congiunto: Sampdoria-Don Bosco (domenica ore 14.30, campo sportivo “Boero” di Genova)