Gol ed emozioni a Bogliasco: pari tra Samp Primavera e Cittadella

Gol ed emozioni a Bogliasco, dove Sampdoria e Cittadella si dividono la posta (2-2) nella sfida del “3 Campanili” e valida per la 17.a giornata del Primavera 2. Partiamo forte e al 13′ sblocchiamo la contesa con Lelli. La reazione ospite però è immediata: al minuto 23 Addessi trova il momentaneo pari ma alla mezzora torniamo avanti con Mezzotero. La formazione veneta, allenata da Agostini, però non demorde e prima dell’intervallo si riporta in parità con Turella. Al rientro in campo dopo l’intervallo, le girandole di cambi attuate dai due allenatori non sortiscono gli effetti sperati, il ritmo va via via calando e il risultato non cambia più.

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

25 Gennaio 2026 Academy
Rimonta in trasferta per la Samp Primavera, poker al Venezia

24 Gennaio 2026 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

23 Gennaio 2026 Academy