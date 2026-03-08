U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 7 e domenica 8 marzo 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 22.a giornata: Sampdoria-Vicenza 1-3

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 21.a giornata: Sampdoria-Parma 1-0

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 21.a giornata: Genoa-Sampdoria 1-1

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 21.a giornata: Genoa-Sampdoria 4-0

altre news

Passo falso della Samp Primavera, il Vicenza passa a Bogliasco

Passo falso della Samp Primavera, il Vicenza passa a Bogliasco

7 Marzo 2026 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

6 Marzo 2026 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

1 Marzo 2026 Academy