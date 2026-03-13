Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 14 e domenica 15 marzo 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 23.a giornata: Udinese-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Stadium” di Tavagnacco, Udine)
U17 (all. Felice Tufano)
Riposo
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 22.a giornata: Sampdoria-Modena (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 21.a giornata: Sampdoria-Modena (domenica ore 12.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 21.a giornata: Genoa-Sampdoria (sabato ore 16.30, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 20.a giornata: Genoa-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Riposo
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 14.a giornata: Genova Calcio U12-Sampdoria (sabato ore 10.00, campo sportivo “Villa Gavotti” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 15.a giornata: Sampdoria-Genoa (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto B” di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Lavagnese U10 (domenica ore 11.00, campo sportivo “Negrotto B” di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Polis Genova U9 (domenica ore 11.00, campo sportivo “Negrotto C” di Serra Riccò, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 16.a giornata: Genoa-Sampdoria (domenica ore 17.30, campo sportivo “San Carlo” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 17.a giornata: Como-Sampdoria (sabato ore 16.00, campo sportivo “Comunale” di Bregnano, Como)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 16.a giornata: Sampdoria 2013-Matuziana (sabato ore 16.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
Campionato, 15.a giornata: Genoa CFG-Sampdoria 2012 (domenica ore 11.00, campo sportivo “San Giorgio Bavari” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo