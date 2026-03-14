La Samp Primavera ribalta l’Udinese e torna a sorridere

Clamorosa rimonta per la Sampdoria di Pedone, capace di agguantare e sorpassare nei minuti di recupero l’Udinese sul prato dello “Stadium” di Tavagnacco nell’incontro valido per la 23.a giornata del Primavera 2. Bianconeri in vantaggio già al 17′ con Vettor che trasforma il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un presunto fallo in area subito da Camara. La reazione doriana però non si fa attendere e al 40′ Mezzotero trova il momentaneo pari. Al rientro in campo, dopo l’intervallo, i friulani si riportano avanti al 67′ ancora con Vettor sempre dagli undici metri ma quando sembra finita la Samp tira fuori gli artigli e dapprima acciuffa il pari al 2′ di recupero sempre con Mezzotero, quindi mette la freccia e completa la rimonta con Papasergio al minuto 95. Un successo importantissimo che riscatta il passo falso casalingo con il Vicenza e ci permette di salire a quota 31 punti in classifica a ridosso della zona playoff.