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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 14 e domenica 15 marzo 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 23.a giornata: Udinese-Sampdoria 2-3

U17 (all. Felice Tufano)
Riposo

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 22.a giornata: Sampdoria-Modena 4-2

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 21.a giornata: Sampdoria-Modena 0-2

 

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