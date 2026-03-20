Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 21 e domenica 22 marzo 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 24.a giornata: Sampdoria-Como (sabato ore 11.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Riposo
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 23.a giornata: Virtus Entella-Sampdoria (domenica ore 13.00, campo sportivo “Daneri” di Chiavari, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 22.a giornata: Virtus Entella-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Daneri” di Chiavari, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 22.a giornata: Arezzo-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Comunale” di Palazzo del Pero, Arezzo)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 21.a giornata: Arezzo-Sampdoria (sabato ore 15.30, campo sportivo “Le Caselle” di Arezzo)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Campomorone U13 (venerdì ore 15.30, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
Campionato, 15.a giornata: Sestrese U13-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Piccardo” di Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 15.a giornata: Sampdoria-Campomorone U12 (sabato ore 10.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
4° Carnevale Bianco Blù (domenica, campo sportivo “Gioia” di Volpiano, Torino)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 16.a giornata: Don Bosco U11-Sampdoria (sabato ore 18.00, campo sportivo “Oratorio Don Bosco” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 15.a giornata: Nuova Oregina U10-Sampdoria (sabato ore 15.30, campo sportivo “Gastaldi” di Genova)
4° Carnevale Bianco Blù (domenica, campo sportivo “Gioia” di Volpiano, Torino)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 15.a giornata: Arenzano U9-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Gambino” di Arenzano, Genova)
Amichevole: Sampdoria-Polisportiva Madonnetta (domenica ore 11.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Juventus (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 18.a giornata: Sampdoria-Torino (sabato ore 11.30, campo sportivo “Boero” a 11 di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 17.a giornata: Molassana-Sampdoria 2013 (domenica ore 11.00, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
Campionato, 16.a giornata: Sampdoria 2012-Rivasamba (sabato ore 11.30, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 13.a giornata: Genova Calcio-Sampdoria (sabato ore 11.15, campo sportivo “Villa Gavotti” di Genova