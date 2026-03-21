Samp Primavera sconfitta, a Bogliasco passa il Como capolista

Cade in casa con il Como capolista la Sampdoria di Pedone nella sfida andata in scena sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco e valida quale 24.a giornata del Primavera 2. Ospiti avanti già al minuto 10, quando Amadio sblocca la contesa. La reazione doriana non si fa attendere e al 28′ Papasergio pareggia momentaneamente i conti. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, però è ancora la formazione allenata da Buzzegoli a trovare la via della rete: Pisati infila la porta di Krastev e decide la contesa in favore dei biancoblù.