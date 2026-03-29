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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 22.a giornata: Spezia-Sampdoria 3-1

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 24.a giornata: Sampdoria-Sassuolo 1-0

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 23.a giornata: Sampdoria-Sassuolo 1-0

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