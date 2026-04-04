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Pari esterno della Samp Primavera, 1-1 con la Virtus Entella

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Pari esterno della Samp Primavera, 1-1 con la Virtus Entella

Pari esterno della Samp Primavera che al “Daneri” di Chiavari divide la posta (1-1) con la Virtus Entella padrona di casa. Blucerchiati avanti al 29′ con Cinti ma i biancazzurri trovano il definitivo pari al 5′ della ripresa con Venturini. Finale di gara in inferiorità numerica per i ragazzi allenati da Pedone che al 19′ perdono Boni, espulso per un fallo di gioco su Badini ma il risultato non cambia più.

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