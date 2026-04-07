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Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 25.a giornata: Virtus Entella-Sampdoria 1-1

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 23.a giornata: Sampdoria-Cesena 2-1

U16 (all. Salvatore Amirante)
Amichevole: Sampdoria-Accademia Frosinone 4-3

U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Sampdoria-Accademia Frosinone 4-2

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