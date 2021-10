Serie A TIM: info mini-abbonamenti e biglietti per Samp-Spezia

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per Sampdoria-Spezia, gara in programma venerdì 22 ottobre p.v. (ore 20.45) allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 9.a giornata della Serie A TIM 2021/22. Clicca qui per tutte le specifiche.

Contestualmente, la società presenta i mini-abbonamenti, dando la possibilità ai tifosi blucerchiati di poter assistere alle gare con Spezia e Atalanta (in programma mercoledì 27 ottobre, ore 18.30) ad un prezzo davvero vantaggioso. Clicca qui per saperne di più.

Scopri come tornare a tifare allo stadio.