#Challenge4UNHCR: ultime maglie blucerchiate all’asta

Sta per concludersi la sfida di solidarietà per UNHCR nell’ambito della #ChallengeUNHCR. Da oggi, su CharityStars, si possono trovare all’asta le ultime 4 maglie indossate nel match con il Napoli lo scorso 23 settembre, arricchite da patch speciale dedicata all’iniziativa umanitaria a sostegno dell’Afghanistan. Clicca qui per fare la tua offerta.

Aste. Il ricavato sarà destinato alle operazioni di assistenza umanitaria di UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per portare aiuti salvavita a 3,6 milioni di persone afghane costrette ad abbandonare le proprie case.

Link. L’iniziativa per aiutare la popolazione afghana in fuga dalla violenza a cui ha aderito la Samp può essere sostenuta anche a questo link: https://bit.ly/UCSAMPDORIAPERAFGHANISTAN