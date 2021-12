SampCity c’è: apre il concept store di via XX Settembre

SampCity c’è. E da oggi a impreziosirà il cuore pulsante di Genova con i colori più belli del mondo. Il nuovo concept store U.C. Sampdoria di via XX Settembre 252 r ha aperto i battenti e lo ha fatto con la presentazione ufficiale ai media e alle autorità del polo blucerchiato, alla quale – tra gli altri – ha preso parte anche il sindaco Marco Bucci.

Hub. Un nuovo riferimento per tutti i tifosi doriani; una vera e propria città nel centro della città visto che SampCity non è soltanto un punto dedicato allo shopping. Il club ha infatti deciso di andare incontro a fan, turisti e visitatori, mettendo a disposizione in un solo polo numerose attività come store, Service Center, biglietteria, area eventi ed esposizioni, bar e ristorante. Il tutto in 300 m² disposti su tre piani. Un hub innovativo e tutto da scoprire.