From 1946 to future: il progetto artistico dell’U.C. Sampdoria

Tutto il mondo Sampdoria in una sola opera. Un mondo che non si limita al gioco del calcio ma che comprende molto di più: mare e città, emozioni e sentimenti, persone e – naturalmente – colori. From 1946 to future è il nome del progetto artistico che il club del presidente Massimo Ferrero ha ideato e realizzato in collaborazione con l’artista Melkio.

Racconto. Il fulcro del progetto è un artwork ricco di dettagli e personaggi capace di unire sport, passione e territorio in un unico racconto visivo. Un’opera che l’U.C. Sampdoria ha pensato proprio per raccontare sé stessa e impreziosire gli interni della nuova sede di Bogliasco in via di inaugurazione.

Sostenibilità. I dipinti – uno principale (200 x 140 cm) e altri 8 pezzi unici – sono stati realizzati con legno di recupero al fine di dare nuova vita a materiale messo in disuso o buttato via. Un aspetto importante, questo, che rimarca l’impegno del club in fatto di ambiente e sostenibilità.

Charity. Un impegno che si traduce anche in responsabilità sociale. Una serie limitata di 100 copie serigrafiche numerate dell’artwork principale sarà infatti in vendita in scala ridotta a SampCity. Alle ore 17.00 di mercoledì 15 dicembre Melkio sarà nel nuovo concept store blucerchiato di via XX Settembre, a Genova, per autografare personalmente le copie a chi le acquisterà per l’esclusiva occasione. Il ricavato sarà devoluto all’Istituto “Gaslini” nell’ambito delle iniziative di charity legate a Samp for People.

Melkio. Melkio è nato a Genova nel 1984 e disegna da sempre. I suoi disegni, così come i suoi progetti multidisciplinari, devono essere identificati come narrazioni, dialoghi rivolti all’osservatore in cui il segno non può che essere chiaro nella sua intelligibilità, semplice nel suo ascolto. Il segno e il colore sono pensati a sottolineatura della forma complessiva, al servizio di un immaginario fortemente surreale e iper-irrealistico. Melkio disegna così visioni oniriche, giochi di parole, associazioni di idee fotografandole con estrema lucidità: chiare immagini della sua realtà.