Applausi per la Samp for Special in campo al “Ferraris”

Quanti applausi per la Samp for Special. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità celebrata lo scorso 3 dicembre, gli atleti che partecipano ai campionati della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale hanno effettuato un emozionante giro di campo nel pre-partita di Sampdoria-Lazio.

Inclusione. Rendere accessibile a tutti il mondo del calcio e sostenere la passione e la voglia dei nostri ragazzi di giocare senza barriere. Questo l’obiettivo della FIGC, prima federazione al mondo ad istituire al suo interno un’apposita categoria. Un messaggio totalmente condiviso dal club blucerchiato, sempre in prima linea sul tema dell’inclusione.