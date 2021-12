Derby della Lanterna: info ingresso striscioni e apertura cancelli

L’U.C. Sampdoria informa che, in occasione del derby Genoa-Sampdoria, gara in programma venerdì 10 dicembre p.v. (ore 20.45) allo stadio “Ferraris” di Genova, il controllo e l’ingresso degli striscioni per la tifoseria blucerchiata avrà luogo dalle ore 12.30 alle ore 14.00 presso il varco Distinti Sud. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18.45.