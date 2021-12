Melkio a SampCity: mercoledì il firma-copie di ‘From 1946 to future’

From 1946 to future sbarca a SampCity. Domani pomeriggio, mercoledì, a partire dalle ore 17.00 e fino alla chiusura delle 19.30, l’artista Melkio sarà al concept store blucerchiato di via XX Settembre per un’occasione unica: firmare personalmente le 100 copie serigrafiche numerate dell’artwork che sarà esposto nella nuova sede blucerchiata di Bogliasco (clicca qui per saperne di più).

Charity. Proprio da domani e fino a esaurimento le stampe saranno in vendita a SampCity (al prezzo di 120 euro l’una) e il fine è nobile: il ricavato sarà infatti devoluto all’Istituto “Gaslini” nell’ambito delle iniziative di charity legate al progetto Samp for People.