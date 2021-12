Lanciata la nuova edizione del Torneo Ravano-Coppa Mantovani

È stata lanciata nel pomeriggio a SampCity la nuova edizione del Torneo Ravano-Coppa Paolo Mantovani. Dopo due anni di attività a distanza la più grande manifestazione sportiva scolastica in Europa torna in pista: si terrà dal 9 al 18 maggio 2022 al Padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. Supportato dall’U.C. Sampdoria e sponsorizzato da Banca Ifis, l’evento vedrà i bambini di 3ª, 4ª e 5ª elementare cimentarsi in molteplici laboratori edutainment e ben 12 differenti discipline: atletica leggera, basket, calcio (maschile e femminile), canottaggio, ciclismo, hockey, pallanuoto, rugby, scherma, tennis, vela, volley.