Risolto consensualmente il contratto di Silva

L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva.

Al centrocampista portoghese – 44 presenze e un gol con la nostra maglia – va un ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste due stagioni in blucerchiato e un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte di tutta la società.