Sampdoria-Sassuolo: info accrediti media e fotografi

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi per Sampdoria-Sassuolo, valida quale 24.a giornata di Serie A TIM 2021/22 e in programma domenica 6 febbraio allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 2 febbraio 2022, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

I fotografi potranno accreditarsi esclusivamente tramite la Lega Serie A mediante il portale dedicato, nei tempi e nei modi previsti dalla stessa Lega Serie A.

In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.

Come da disposizioni del protocollo FIGC Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico maschile, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 1° luglio 2021, vista la sensibile riduzione della capienza della Tribuna Stampa, si invitano le testate giornalistiche a limitare il numero del personale da accreditare e di non inviare richieste se non effettivamente afferenti all’effettivo esercizio del diritto di cronaca.

Si informa altresì che non saranno rilasciati accrediti agli operatori televisivi di emittenti non in possesso dei diritti di ripresa.

L’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass. Il Super Green Pass è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal COVID-19.

Per accedere all’impianto sarà dunque obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità e all’accredito ritirato, anche il Super Green Pass (si consiglia in formato digitale) con QR CODE; non saranno considerati validi tutti i certificati cartacei non dotati di QR Code . Coloro che avessero un Super Green Pass non valido o ne fossero sprovvisti non potranno accedere allo stadio seppur muniti di regolare accredito.

La società, al fine di garantire la migliore sicurezza possibile nelle postazioni di lavoro, comunicherà via e-mail l’accettazione o il rifiuto della richiesta di accredito.