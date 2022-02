Samp-Empoli: capienza ampliata al 75%, Sud ancora in vendita

Come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la capienza degli impianti sportivi all’aperto è ampliata fino al 75% già a partire da Sampdoria-Empoli, gara in programma alle ore 15.00 di sabato 19 febbraio p.v. allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 26.a giornata della Serie A TIM 2021/22. Restano dunque a disposizione circa 2.000 bigliettii di Gradinata Sud, acquistabili – come per gli altri settori – attraverso le consuete modalità (clicca qui per conoscerle).