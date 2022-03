SampCity Events al femminile: dal Ravano alla Samp Women

Continua SampCity Events, il ciclo di conferenze e mostre organizzato in collaborazione con il Museo Samp Doria. Domani sera, martedì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, andrà in scena a partire dalle 20.30 un focus sul calcio femminile a tinte blucerchiate: dall’intuizione avanguardista di Paolo Mantovani per il Torneo Ravano (che dal 1987 allargò la competizione alle bambine) fino allo storico esordio della Sampdoria Women nella Serie A 2021/22.

Ospiti. Tra i numerosi ospiti e interventi parteciperanno Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI, Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile della FIGC e della Fondazione Torneo Ravano, e Stefania Tarenzi, capitano della prima squadra femminile blucerchiata.