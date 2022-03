SampCity Events: 8 marzo dedicato alle donne blucerchiate

Secondo appuntamento per SampCity Events, il ciclo di conferenze e mostre organizzato in collaborazione con il Museo Samp Doria. In occasione dell’8 marzo e della giornata internazionale della donna, focus sul calcio femminile a tinte blucerchiate: dall’intuizione di Paolo Mantovani che nel 1987 aprì il Torneo Ravano alle bambine fino allo storico esordio della Sampdoria Women nella Serie A 2021/22, passando per le figure femminili che hanno fatto la storia del tifo doriano.