Samp for People: sabato allo stadio raccolta per l’Ucraina

#WeStandforPeace. Noi sosteniamo la pace. L’U.C. Sampdoria lo ha sempre fatto e continuerà a farlo. Samp for People – del resto – non può restare soltanto uno slogan, è un motivo di impegno, di partecipazione. E in questo momento drammatico per l’Ucraina il club blucerchiato ha deciso di scendere in campo, accogliendo l’appello dell’Associazione Pokrova.

Raccolta. Sabato, in occasione di Sampdoria-Juventus, saranno allestiti allo stadio “Ferraris” due punti di raccolta di generi di prima necessità e medicinali da destinare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra: uno all’ingresso principale dei Distinti (corso De Stefanis) e l’altro tra la Gradinata Sud e la Tribuna (largo U.C. Sampdoria).

Elenco. Di seguito l’elenco del materiale richiesto. La società sottolinea che, per ragioni di sicurezza, non sarà possibile donare alcol, disinfettanti e altri prodotti infiammabili.

Medicinali

Antidolorifici

Antinfiammatori

Analgesici

Antipiretici

Antibiotici

Antistaminici

Calmante

Siringhe 2, 5, 10mg

Emostatici

Bende, garze

Contro le ustioni (spray, qualsiasi cosa)

In/in cateteri g14 g20

Sistemi per infusioni endovenose

Soluzione di cloruoro di sodia 0.9%6 (non vetro)

Soluzione di Ringer (non vetro)

Pulsometri

Maschere laringee 3, 4, 5 dimensioni

Tè antifreddo Soluzione di betadina

Soluzione di clorexidina 0.05% Soluzione di perossido al 3%

Guanti chirurgici e normali

Assistenza medica

Agenti emostatici Celox

Barella morbida/dura

Piedini di evacuazione o funi per cabina (5-7 m)

Kit chirurgici Ambulanza

Sacchetti per medicazione individuali

Bende israeliane

Forbici atraumatiche

Coperte termiche

Bendaggi occlusivi come HALO o Asherman

Pneumatici SAM

Torelli CAT (come ultimo risorsa, imbracature

Smark)

Attrezzature

Sacchi a pelo

Intimo termico

Calzini

Materassini per it campeggio

Pile di tutte le misure

Power bank

Torcia

Cibo

Cibo secco per i bambini

Biscotti

Cracker

Tè

Caffe

Prodotti a lunga conservazione (riso, pasta, ecc.)

Cibi in scatola

Frutta secca

Cioccolato

Snickers

Igiene

Pannolini

Assorbenti

Shampoo

Sapone

Dentifricio

Spazzolino

Rasoi

Carta igienica

Schiuma da barba

Disinfettanti