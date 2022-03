Impariamo allo stadio: tutte le info sull’edizione 2021/22

Impariamo allo stadio spegne 18 candeline. Dopo gli stop forzati delle ultime due stagioni, ritorna l’appuntamento U.C. Sampdoria che nelle passate edizioni ha coinvolto ed emozionato più di 7.000 bambini appartenenti alle scuole primarie del Comune di Genova. Dal 2003 i giovani alunni delle classi quarte e quinte diventano infatti gli assoluti protagonisti di una visita speciale dello stadio “Ferraris” in cui le materie scolastiche vengono affrontate in maniera inedita e originale.

Materia. Il programma prevede infatti nozioni di Storia (notizie ed informazioni sull’impianto di Marassi, dalla sua costruzione fino ad oggi con le relative evoluzioni di cui è stato oggetto), Matematica (si parlerà delle caratteristiche tipiche del calcio a 11 approfondendo le diverse misure e forme geometriche presenti: cerchio di centrocampo, rettangolo di gioco, cosa si intende quando si parla di 11 metri), Scienze (nozioni sul terreno e le differenze tra erba naturale ed erba sintetica) e Inglese (si giocherà con gli alunni chiedendo il significato di alcuni termini che sono ormai usuale nelle telecronache: corner, offside, extra-time).

Docenti. I piccoli studenti incontreranno inoltre un medico dell’Academy blucerchiata che spiegherà la corretta alimentazione da cercare di seguire (in particolar modo riguardo la merenda a scuola) e i magazzinieri doriani che mostreranno dal vivo la stampa di una maglia personalizzata. Saranno presenti infine “docenti” esterni che collaborano da anni alla riuscita di questa iniziativa insieme allo staff blucerchiato: l’Associazione Italiana Arbitri (sezione Genova) e i rappresentanti della Polizia Ferroviaria, attenti al tema di sicurezza a scuola per questa fascia di età.

Calciatore. Il tutto condito dal piatto forte: un calciatore della prima squadra della Sampdoria racconterà il suo percorso di vita, prima di mettersi a disposizione dei ragazzi per soddisfare le domande e curiosità, scattare foto e firmare autografi.

Date e iscrizioni. Le date dell’edizione 2021/22 saranno tre: giovedì 7 aprile, giovedì 21 aprile e giovedì 5 maggio. L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti. Per prenotare la visita per la propria scuola, il docente può fare richiesta ufficiale all’indirizzo e-mail catanzano@sampdoria.it e sarà ricontattato per conferma di disponibilità e dettagli logistici.