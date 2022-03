Venezia-Sampdoria: info per raggiungere lo stadio “Penzo”

L’U.C. Sampdoria, su indicazione del Venezia F.C., comunica le modalità per raggiungere lo stadio “Pier Luigi Penzo” in occasione di Venezia-Sampdoria, valida quale 30.a giornata di Serie A TIM 2021/22 e in programma domenica 20 marzo (ore 12.30).

In auto o in pullman (arrivo in giornata). Tramite Autostrada A1 fino a Bologna, poi in A13 Bologna-Padova, poi in A4 Padova-Venezia. Uscita alla barriera di Mestre (casello di Venezia Ovest), poi direzione Venezia Porto. L’eventuale contatto con le Forze dell’Ordine dei pullman e dei gruppi organizzati avverrà all’uscita autostrada. I tifosi verranno accompagnati al Venice Gate Parking (via Galileo Ferraris) per imbarcarsi in direzione stadio. Si raccomanda, comunque, a tutti i tifosi ospiti di parcheggiare al Venice Gate Parking di via Galileo Ferraris in quanto gratuito e adiacente all’imbarco del servizio acqueo stadio e ritorno. Ritrovo al Park alle ore 10.00 imbarco per lo stadio con battelli dedicati con partenza in successione dalle ore 10.15 (50 minuti circa il tempo di navigazione).

In auto (già a Venezia). Per chi arriva nei giorni precedenti alla partita, proseguire per Venezia ponte della Libertà, poi Porto Turistico Ferries alla fine del ponte tenere la destra per park Tronchetto (il più economico) dal park imbarco per linea 2 direzione San Marco scendere alla fermata San Zaccaria. Le alternative sono due: proseguire a piedi verso Biennale-Giardini poi Sant’Elena o allo stesso pontile prendere linea 4.1 o 5.1 con fermata a Sant’Elena.I biglietti dei vaporetti ai non residenti costano 7,50 euro a persona a viaggio valido 75 minuti.

In aereo. Aeroporto “Marco Polo” di Venezia. È attivo il servizio pubblico comunale ACTV linea locale n. 5 e 19 diretto e linea Provinciale ATVO diretto a Venezia piazzale Roma poi linea di navigazione pubblica direzione S. Elena LINEE 4.1, 5.1 e 6 Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso-Sant’Angelo. Servizio navetta per Venezia Piazzale Roma ATVO, poi linea di navigazione pubblica LINEE 4.1, 5.1 e 6.

In treno. Stazione di Venezia Santa Lucia. Poi linee di navigazione ACTV 4.1 e 5.1 direzione S. Elena. Prezzo dei biglietti navigazione ai non residenti 7,50 euro a persona a viaggio valido 75 minuti. Si ricorda di arrivare allo stadio muniti di biglietto acquistato in prevendita e con supporter card se richiesta dall’incontro.