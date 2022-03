Torneo Ravano 2022: iscrizioni aperte fino al 13 aprile

Ancora aperte le iscrizioni al 37° Torneo Ravano – 28ª Coppa Paolo Mantovani. La Fondazione ha deciso di prorogare le iscrizioni (che si possono effettuare cliccando qui) fino a mercoledì 13 aprile.

Programma. Le fasi finali dell’edizione 2022 della manifestazione giovanile scolastica più grande d’Europa sono in programma dal 9 al 18 maggio nel Padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. Le date delle prefasi nelle varie province sono in via di definizione per il mese di aprile e i primi giorni di maggio.