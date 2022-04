Pasqua blucerchiata: la Sampdoria torna all’Istituto “Gaslini”

Un quasi ritorno alla normalità. La Sampdoria torna in visita all’Istituto “Gaslini” per consegnare uova di Pasqua ai piccoli degenti. Una tradizione che era continuata nell’ultimo biennio – purtroppo non in presenza – anche in piena emergenza-COVID-19 e che oggi ha potuto scrivere un altro bellissimo capitolo, finalmente di persona.

Bentornati. Una delegazione doriana guidata dal presidente Marco Lanna e composta dai capitani Fabio Quagliarella e Stefania Tarenzi, Manolo Gabbiadini e Giorgia Spinelli si è infatti recata presso l’ospedale pediatrico genovese per consegnare decine di doni blucerchiati nei reparti. Ad accoglierla il direttore generale Renato Botti, felice di poter dare a nome del “Gaslini” un caloroso bentornati.