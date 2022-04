Sabato a SampCity ‘Una vita rovesciata’, la biografia di Flachi

Appuntamento con la leggenda a SampCity. Sabato 16 aprile, a partire dalle ore 11.30, presso il concept store blucerchiato di via XX Settembre si terrà infatti la presentazione del libro Una vita rovesciata, la biografia di Francesco Flachi. Alla conferenza parteciperanno lo stesso ex numero 10 doriano, terzo marcatore di sempre della storia della Sampdoria, e l’autore Matteo Politanò.

Libro. Pagina dopo pagina, Flachigol si confessa, ripercorrendo le tappe della sua carriera calcistica: dagli esordi con la Fiorentina alla sua consacrazione con il Doria, fino alla squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi di calcio per ben 12 anni. Il libro – la cui prefazione porta la firma di Walter Novellino – sarà in vendita a SampCity per l’occasione; parte del ricavato sarà devoluto al Canile di Monte Contessa di Genova.